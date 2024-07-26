Обнаружены производящие сильный парниковый газ микробы

Ученые Университета штата Монтана обнаружили две новые группы микробов, обитающих в термальных источниках Йеллоустонского национального парка, которые способны вырабатывать сильный парниковый газ метан. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Метаногенез осуществляется одноклеточными организмами, принадлежащими к типам архей Methanomethylicia и Methanodesulfokora, которые не относятся к линии архей Euryarchaeota. Эти организмы, называемые метаногенами, производят метан из небольших молекул, таких как углекислый газ или метанол. На протяжении десятилетий считалось, что все метаногены относятся к эвриархеотам.

Образцы были собраны из отложений горячих источников с температурой от 61 до 72 градусов Цельсия. Микробы были успешно выращены в лаборатории, где они процветали и производили метан. Оказалось, что, в то время как большинство метаногенов в Euryarchaeota используют CO2 или ацетат для производства метана, Methanomethylicia и Methanodesulfokora используют такие соединения, как метанол.

Methanodesulfokora, по-видимому, ограничена горячими источниками и глубоководными гидротермальными источниками, в то время как Methanomethylicia распространены более широко, в том числе на очистных сооружениях и в пищеварительном тракте жвачных животных, а также в морских отложениях, почвах и водно-болотных угодьях.

Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, метан удерживает тепло в атмосфере в 28 раз сильнее углекислого газа, и метаногены производят 70 процентов мирового метана. Уровень метана растет быстрее, чем углекислого газа, и исследование таких микробов может помочь в разработке методов снижения выбросов парникового газа.