Маск опубликовал фото суперкомпьютера Dojo

Илон Маск опубликовал фотографии суперкомпьютера Dojo, использующего ускорители ИИ для обучения автопилота Tesla.

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После запуска самого мощного в мире ИИ-кластера Memphis Supercluster, Маск сообщил о планах удвоить усилия по развитию Dojo из-за высоких цен на GPU NVIDIA.

Маск заявил, что Dojo D1 будет запущен к концу года и будет обладать мощностью, эквивалентной 8 тыс чипов NVIDIA H100.

Dojo D1, представленный в 2021 году, имеет производительность 322 TFLOPS. В мае 2024 года чипы Dojo уже находились в массовом производстве.

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Маск показал изображения суперкомпьютера Dojo в дата-центре. Эти чипы представляют собой систему-на-кристалле, состоящую из 25 высокопроизводительных процессоров, соединенных с использованием технологии TSMC для повышения эффективности.

Dojo предназначен для обучения системы Full Self-Driving, используя видео данные от Tesla.