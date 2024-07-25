Самцы глубоководных рыб видят лучше, чем самки

Международная команда ученых смоделировала расстояние, на котором самцы и самки глубоководных видов рыб видят друг друга. Оказалось, что у самцов Malacosteus niger и Photostomias guernei зрение лучше, чем у самок. Вероятно, острое зрение самцам нужно, чтобы замечать более тусклых самок. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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Глубоководье — это самый большой биом на Земле. Расстояние между животными в нем может быть огромным, а темнота мешает и без того сравнительно редким контактам. Большинство животных в глубоководье вырабатывает свой собственный свет и использует его для приманивания добычи и поиска партнеров. По этой причине многие глубоководные рыбы различаются внешне в зависимости от пола: у самцов органы, вырабатывающие свет, крупнее, чем у самок.

Международная команда ученых решила выяснить, как эта особенность сказывается на поиске партнеров рыб. Они сосредоточились на двух глубоководных видах: черном малакосте Malacosteus niger и фотостомии Photostomias guernei. Их самцы также обладают увеличенными органами, производящими свет — фотофорами, расположенными в области глаз. На основе данных о размере глаз, фотофоров и количестве излучаемого света команда смоделировала расстояние, на котором самцы и самки каждого вида могут замечать представителей противоположного пола. Оказалось, что у обоих видов возможность видеть объекты различается в зависимости от пола от нескольких до более чем 100 метров. Из-за большего размера фотофоров самцы светятся ярче, поэтому самки замечают их быстрее. Однако у самцов лучше зрение, что сокращает разрыв в обнаружении друг друга на 5 метров. Вероятно, самцы фотостомий и черного малакоста имеют увеличенные органы именно для того, чтобы находить самок, выделяющих меньше света.

Открытие ученых — одно из редчайших в своем роде; различия по половому признаку в органах зрения животных практически не встречаются в природе. В будущем исследователи планируют выяснить, почему биолюминесценция самцов ярче, чем у самок.