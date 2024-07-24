Домашние животные помогли справиться людям со стрессом на работе

Результаты научной работы, опубликованные в International Journal of Management Practice, показали, что существует связь между стрессом на работе и благополучием людей, имеющих домашних животных.

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Команда учёных из Университета Мин Чуань в Тайбэе, Тайвань, провели опрос среди 228 владельцев домашних животных. Эксперты хотели выяснить, как стресс на работе влияет на удовлетворённость жизнью и эмоциональное истощение у людей, а также могут ли помочь в этом случае питомцы.

Стресс на работе понимается как беспокойство, неудовлетворённость и другие негативные эмоции, связанные с рабочей деятельностью. Всё это может воздействовать на эмоциональное и физическое здоровье.

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Специалисты обнаружили, что привязанность к животных не влияла на общую удовлетворённость жизнью человека. Но при этом она воздействовала на эмоциональное истощение у тех, кто страдал от стресса на работе.

Владельцы домашних животных, имеющие более сильную привязанность к питомцам, сообщали о более высоком уровне эмоционального истощения, чем те, у кого была более слабая привязанность.

Также хозяева домашних животных, у которых была сильная связь с питомцами, сообщили, что у них негативное влияние стресса на работе на удовлетворённость жизнью было менее выражено. Кроме того, у них эмоциональное истощение, связанное со стрессом на рабочем месте, смягчалось за счёт наличия домашнего животного.

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