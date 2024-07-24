Стало известно, сколько россияне готовы тратить на гаджеты для животных

Каждый третий (32%) владелец домашних питомцев в России регулярно приобретает для них гаджеты, еще 9% планируют это сделать. Об этом говорится в исследовании Hi-Tech Mail.ru.

Согласно результатам опроса, 66% респондентов имеют домашних питомцев. Наиболее популярными оказались кошки, которые есть у 54% владельцев. Собаки есть у 31% опрошенных, а 16% содержат кошек и собак. Среди необычных питомцев были названы аллигаторы, зублефары, нильские крыланы и еноты.

Большинство (53%) не покупали и не собираются приобретать гаджеты для животных. При этом 6% попробовали технику для животных, но остались разочарованы.

Наибольшей популярностью пользуются устройства для ухода за шерстью (67%), развивающие игрушки (43%), питьевые фонтанчики или умные поилки (19%), ошейники с подсветкой (16%) и умные кормушки (10%). Среди других упомянутых гаджетов указаны автоматические лапомойки, триммеры для груминга, трекеры геолокации, видеокамеры для наблюдения и гриндеры для когтей.

Большинство владельцев (69%) готовы тратить на гаджеты от 1000 до 5000 руб. Каждый десятый (11%) готов потратить от 5000 до 10 000 руб., а 7% — более 10 000 руб. Еще 13% пока не готовы платить за такие устройства. Основной причиной отказа от покупки гаджетов является их бесполезность (67%), 10% респондентов не устраивает цена, а 8% опасаются, что питомцы могут бояться устройств. Еще 14% опрошенных указали другие причины.