Эксперт рассказал, как вести себя рядом с шаровой молнией

Предсказать траекторию шаровой молнии невозможно, поэтому рядом с ней нужно вести себя крайне осторожно, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

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Ранее жителей столицы предупредили о риске появления шаровых молний в Москве. Они могут возникнуть из-за частых гроз, и, как правило, наиболее высок шанс заметить такое явление в конце июня и середине августа.

Гринин уточнил, что такая молния представляет собой концентрированный сгусток энергии, который может разрядиться куда угодно и как угодно – вызвать пожар либо поражение у живого организма, аналогичное удару электрическим током.

"Шаровая молния может элементарно влететь в открытое окно, а ведет себя совершенно непонятно и непредсказуемо".



Для собственной безопасности специалист посоветовал во время грозы закрывать окна.

"Если она все же попала в квартиру, не надо пытаться ловить ее или "прогонять" обратно в окно. Нужно медленно, плавно как бы перетечь в другую комнату, закрыв за собой дверь. Все-таки это не разумное существо и специально за человеком она двигаться не будет", – указал Гринин, добавив, что шаровая молния – это очень редкое явление.



Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин предупредил, что молния может ударить в зонт, если человек находится на открытом пространстве. Поэтому, если непогода застала в поле, специалист рекомендовал просто лечь на землю и переждать в таком положении.