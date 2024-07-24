Робособаку научили подбирать окурки
На рынке представлен новый робот, получивший название VERO (Vacuum-cleaner Equipped Robot). Он был разработан инженерами из итальянской компании Dynamic Legged Systems Lab для очистки территорий от сигаретных бычков, передает New Atlas.
Специалисты хотят решить проблему загрязнения пляжей за счет новинки. Этот проект - модернизированная версия китайской робособаки AlienGo, которая оснащена пылесосом со специальными шлангами и насадками. Они обеспечивают высокое давление при всасывании. Сопла шлангов находят у оснований ног робота.
За счет двух камер робот может распознавать окурки на пляже и планировать маршрут для их эффективного сбора. Когда VERO обнаруживает окурок, он ставит рядом с ним ногу и ждет, пока его затянет воздух в резервуар. VERO может собирать до 90% окурков на пляжах, показали исследования.
Ранее вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев заявил о неготовности общества, государства и институтов к появлению человекоподобных роботов. Он указал на необходимость в создании дополнительной нормативной базы и этических принципов для реализации данной цели.