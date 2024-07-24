Робособаку научили подбирать окурки

На рынке представлен новый робот, получивший название VERO (Vacuum-cleaner Equipped Robot). Он был разработан инженерами из итальянской компании Dynamic Legged Systems Lab для очистки территорий от сигаретных бычков, передает New Atlas.

© скрин из видео

Специалисты хотят решить проблему загрязнения пляжей за счет новинки. Этот проект - модернизированная версия китайской робособаки AlienGo, которая оснащена пылесосом со специальными шлангами и насадками. Они обеспечивают высокое давление при всасывании. Сопла шлангов находят у оснований ног робота.

За счет двух камер робот может распознавать окурки на пляже и планировать маршрут для их эффективного сбора. Когда VERO обнаруживает окурок, он ставит рядом с ним ногу и ждет, пока его затянет воздух в резервуар. VERO может собирать до 90% окурков на пляжах, показали исследования.

Ранее вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев заявил о неготовности общества, государства и институтов к появлению человекоподобных роботов. Он указал на необходимость в создании дополнительной нормативной базы и этических принципов для реализации данной цели.