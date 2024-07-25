Виновник глобального сбоя подарил пострадавшим неработающий купон на $10

Американская компания CrowdStrike предложила своим клиентам, пострадавшим от глобального сбоя на Windows в США и Великобритании, подарочные карты на доставку еды через Uber Eats номиналом $10. Однако, как выяснилось, эти карты невозможно активировать, сообщает портал TechCrunch.

© Газета.Ru

В электронном письме от CrowdStrike говорится: «Мы выражаем нашу сердечную благодарность и приносим извинения за неудобства. Чтобы выразить нашу благодарность, мы оплачиваем вашу следующую чашку кофе или поздний перекус!».

Отмечается, что подарочные карты были разосланы с адреса электронной почты главного бизнес-директора CrowdStrike Дэниела Бернарда.

Кроме того, некоторые пострадавшие сообщили, что при попытке использовать бонусные карты они получили сообщение об ошибке, указывающее на аннулирование ваучера. Предполагается, что Uber посчитал эти карты мошенническими и перестал их принимать из-за высокого процента использования.

Некоторые пользователи форума Reddit раскритиковали жест с раздачей ваучеров со скромным номиналом, оценив такой подарок хуже, чем полное отсутствие компенсации.