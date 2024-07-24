Xiaomi и Realme на одинаковом процессоре сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason эксперт выяснил, насколько быстро открывают разные приложения и игры Realme 12 и XIaomi Redmi Note 13.

Realme 12 и XIaomi Redmi Note 13 работают на процессоре Snapdragon 685 с 8 ГБ оперативной памяти. Запустились они практически одновременно.

Realme намного быстрее открывает настройки, чем Xiaomi. При этом набиратель номера на них запустился одновременно.

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Что касается игры, то Candy Crush открылась одновременно на обоих устройствах. Pin Out — чуть быстрее на Redmi, Subway Surfers — на Realme, Temple Run 2 — одновременно, PUBG — на быстрее на Xiaomi.

Вывод

В целом XIaomi Redmi Note 13 работает немного быстрее, чем Realme 12. Это касается и игр, где разница может составлять 2 секунды.