На дне Балтики нашли старинное судно с сотней бутылок шампанского

Польские дайверы обследовали затонувшее парусное судно XIX века. Оно покоится на дне Балтийского моря у берегов Швеции.

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Во время экспедиции ныряльщики наткнулись на бутылки и корзины. Оказалось, что судно доверху загружено шампанским, вином, фарфором и минеральной водой.

Только при первом осмотре дайверы насчитали около 100 бутылок шампанского и корзины с минеральной водой в глиняных бутылках. Марку вина еще предстоит определить.

Минеральная вода также оказалась интересной находкой. Ученые рассказали, что в XIX веке она считалась лекарством и попадала только к королевским столам. Напиток был настолько ценным, что при перевозке его сопровождала охрана.

На бутылках сохранилось клеймо немецкого производителя, который существует и сегодня. Его продукция по-прежнему считается элитной.

Экспертам удалось установить, что судно было построено в период с 1850 по 1867 годы. Возможно, оно затонуло из-за перегруженности или попав в шторм. Размер парусного судна составлял 16 метров. По версии исследователей, владелец купил груз в Копенгагене и направился на север, в сторону Стокгольма, надеясь на сделку всей своей жизни, но плавание закончилось катастрофой, сообщает TVP World.

Ранее сообщалось, что пара из Австралии нашла самое старое послание в бутылке. Ему оказалось около 130 лет.