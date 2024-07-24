Ученые приблизились к открытию 120 элемента периодической таблицы

Ученые приблизились к открытию нового элемента периодической таблицы — 120. Как сообщает Science News, 23 июля на мероприятие Nuclear Structure 2024 в Лемонте исследователи рассказали, что смогли получить элемент ливерморий благодаря удару атомов титана по мишени из плутония.

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Сейчас таблица Менделеева содержит 118 химических элементов. Пять наиболее тяжелых из них были получены с использованием атомов кальция-48 — это изотоп кальция с 28 нейтронами и 20 протонами в ядре. Для этого экспериментаторы на большой скорости ударяют пучок атомов об мишень, которой выступает более тяжелый элемент. В результате, чем больше протонов будет в ядре целевого элемента, тем больше их будет в конечном продукте и тем дальше он будет в таблице.

Однако впоследствии эта тактика стала несостоятельной. Использование в качестве мишени более тяжелых атомов не принесли особых результатов — они слишком радиоактивны и недолговечны. По этой причине ученые решили поменять способ заменить кальций-48 на титан-50 — в его ядре 22 протона и 28 нейтронов.

Как рассказал ученый Джеклин Гейтс из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, в ходе эксперимента физикам-ядерщикам удалось использовать титан-50 для получения 116 элемента — ливермория. За 22 дня попыток им удалось получить два его атома. Подобный эксперимент, направленный на создание 120 элемента, осуществим, однако займет примерно в 10 раз больше времени. Отметим, что элемент 119 ученые пока пропускают, поскольку работать с целевым материалом для него слишком сложно.