Гидрограф рассказал, зачем нужны маяки в век спутниковой навигации

Териберский маяк установили еще в позапрошлом веке. Он открыл освещение в 1896 году и обеспечивал навигационную безопасность плавания рыболовных судов, а позже и рейсовых пароходов.

Маяк расположен на небольшой возвышенности, всего 47 метров над уровнем моря. Более высокие точки здесь полностью скрывают частые туманы, а свет маяка должен быть виден всегда.

«Разные ситуации могут происходить со спутниковой аппаратурой. Она банально может выйти из строя на судне, могут быть помехи из-за плохой погоды. И для того, чтобы хоть как-то скоординироваться, береговой ориентир является хорошим помощником», - рассказывает командир гидрографической партии гидрографического отряда Северного флота Юрий Куликовский.



Из-за суровой северной природы маяк не единожды перестраивали. Он представляет собой капитальное кирпичное здание, совмещенное с башней. Свет идет через 12 граней.

На маяке каждые выходные работают волонтеры. Близость Северного Ледовитого океана с его штормами и ветрами, особенно разрушительными зимой, дает о себе знать. Маяк, хотя его и приводят в порядок время от времени, снова требует ремонта.

«Я впервые на море как таковом, до этого лишь на заливах бывал, а тут открытое море, классно», - делится промышленный альпинист Ярослав Скопюк.



Для Ярослава эта работа хотя и привычная, в профессии он шестой год, но маяк в его жизни - первый. Он хочет вернуть ему былую стать. Коллега Ярослава Алексей Селегененко, тоже промышленный альпинист, уже сейчас готов дать гарантию на строительно-монтажные работы.

«Я думаю, что все получится у нас, и лет 20 он еще точно простоит», - уверен Алексей.



Волонтеры пока еще в начале пути. Но планы большие - надо восстановить кирпичную кладку, укрепить фасад армированной сеткой, нанести грунтовку, обязательно высокопрочную. И самое главное - вернуть маяку исторический ярко-желтый цвет.

«Я думаю, что еще очень много работы предстоит, но надеюсь, что наши маленькие ручки как-то смогут помочь продвинуться делу, чтобы маяк смог засиять новыми красками», - объясняет волонтер Анастасия Широкоград.



Всего маяков в России порядка 250, и 63 из них - в Мурманской области. Териберский - один из самых труднодоступных, но при этом известных и узнаваемых. Завершить работы по обновлению маяка в Териберке, чтобы он и дальше встречал моряков и рыбаков своим надежным светом, добровольцы планируют в сентябре.