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В зубах комодских варанов обнаружили сверхпрочный железный защитный слой

Международный коллектив зоологов обнаружил, что на поверхности режущей грани зубов комодских варанов присутствует сверхпрочный защитный слой, состоящий из железа, который защищает их от быстрого износа.

В зубах комодских варанов обнаружили железный защитный слой
© ТАСС

Схожее защитное покрытие могло присутствовать в зубах динозавров, сообщила пресс-служба Королевского колледжа Лондона (KCL).

"Вараны обладают зазубренными и изогнутыми зубами, которые позволяют им рвать и разрезать плоть их жертв подобно тому, как это делали хищные динозавры. Последующее изучение структуры и состава зубов варанов и древних ящеров поможет понять, присутствовала ли аналогичная прослойка у динозавров", - заявил научный сотрудник KCL Аарон Лебланк, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении структуры зубов комодского варана по кличке Ганас, который долгое время жил в Лондонском зоопарке. После смерти этого ящера хранители зоопарка пожертвовали его зубы на благо науки, чем воспользовались ученые для первого детального изучения химического состава и структуры зубов этих крупнейших ящериц на Земле.

Проведенный учеными анализ неожиданно указал на то, что в зубах комодских варанов присутствовало необычно много железа по сравнению с зубами крокодилов и других рептилий. Более того, исследователи обнаружили, что соединения железа в зубах варанов были распределены не равномерным образом, а сосредоточены в верхних слоях эмали в режущей кромке и на кончиках зубов.

Эта железосодержащая тонкая прослойка оранжевого цвета, как показали последующие опыты, значительным образом повышает стойкость зубов варанов к механическим нагрузкам и износу. Схожее покрытие ученые также обнаружили на кромке режущих граней зубов трех других видов варанов, в том числе варанов Сальвадора, Розенберга и больших варанов, также относящихся к числу крупных хищных ящериц.

Наличие подобной особенности в структуре зубов сразу нескольких видов рептилий, как считают исследователи, говорит в пользу того, что аналогичное защитное покрытие могло присутствовать и на кромке заостренных и зазубренных зубов тираннозавров и других хищных древних ящеров. Последующее изучение состава и структуры окаменелых зубов этих доисторических хищников поможет проверить эту гипотезу, подытожили исследователи.

О варанах

Комодские вараны (Varanus komodoensis) крупнейший вид ящериц на Земле. Они потомки вымерших гигантских трехметровых варанов, с которыми были вынуждены сражаться предки современных австралийских аборигенов. Вараны обладают рядом необычных и интересных черт, в том числе высокой стойкостью к бактериальным инфекциям.

Наука и техника