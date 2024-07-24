В Калининграде разработали экологичное биотопливо из водных растений

Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали новые методы получения жидкого биотоплива (бионефти) из макроводорослей и водных макрофитов с помощью гидротермальной конверсии. Результаты исследования опубликованы в журнале Biofuels.

Команда ученых под руководством Станислава Сухих изучила теплофизические свойства и теплотворную способность биомассы водных растений, таких как тростник обыкновенный (Phragmites australis), и определила оптимальные параметры для конверсии. Тростник продемонстрировал отличные свойства, что делает его перспективным сырьем для биотоплива.

Методы позволяют получать экологически чистое топливо и сокращать зависимость от ископаемых ресурсов. Исследование показало, что использование водных растений для производства биотоплива может значительно сократить выбросы парниковых газов и снизить зависимость от ископаемого топлива, способствуя устойчивому развитию и охране окружающей среды.