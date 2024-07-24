Европейский телескоп Gaia восстановил работу после сбоев

Телескоп Gaia Европейского космического агентства (ЕКА), работающий на орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце—Земля, полностью восстановил рабочие процессы после двух сбоев.

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Первый сбой произошёл в апреле после попадания микрометеорита, проделавшего небольшое отверстие в экране, защищающем оптические системы Gaia от солнечного света. Из-за этого в работе телескопа временами создаются помехи.

Второй сбой произошёл в мае после серии мощных вспышек на Солнце, в результате чего вышла из строя система управления одной из 106 CCD-матриц. Несмотря на это специалисты оперативно решили проблему. Кроме того, инженерам удалось провести перефокусировку обеих бортовых зеркальных телескопов.

В задачи Gaia также входит создание точной и подробной карты звёзд нашей галактики, устройство обнаруживает экзопланеты, спящие черные дыры и звёздные скопления.