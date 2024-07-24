В «мистическом» замке Зерзеван обнаружены следы древних тайных ритуалов

Турецкие археологи провели раскопки в древнем замке Зерзеван, который окутан мистическими легендами. В результате были обнаружены остатки 1900-летнего подземного храма бога Митры, внутри которого исследователи зафиксировали следы свершения тайных ритуалов.

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Замок Зерзеван находится в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Археологи раскопали там место, где участники тайных ритуалов собирались около 1900 лет назад, сообщает Arkeonews.

Уже много лет замок Зерзеван ассоциируется у исследователей с тайными культами. Раскопки здесь ведутся с 2014 года. В 2017 году в замке было обнаружено подземное святилище, во многом - случайно, так как вход в него был завален огромным валуном.

Только сейчас археологам удалось частично раскопать это святилище. Эксперты установили, что это был храм бога Митры, который пользовался огромной популярностью в Римской империи, особенно среди легионеров.

Бог Митра почитался как бог Солнца, это был символ света и жизни, войны, справедливости и веры. Особую популярность культ набрал в Римской империи во II и III веках нашей эры. Храмы в честь этого божества строились под землей.

Считалось, что в таких храмах проводились тайные сакральные церемонии. И вот теперь турецкие археологи подтверждают, что именно такое место они и нашли в замке Зерзеван - по их мнению, тайные ритуалы здесь проводились около 1900 лет назад.