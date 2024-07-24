В Испании начали расследование в отношении Apple

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции (CNMC) Испании начала расследование в отношении компании Apple на предмет возможной антиконкурентной практики, связанной с распространением приложений на ее устройствах. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

По его информации, "Apple может применять антиконкурентную практику, заключающуюся в навязывании несправедливых коммерческих условий разработчикам, которые используют магазины приложений группы Apple (Apple App Store) для распространения приложений среди пользователей продуктов указанной компании".

Отмечается, что такое поведение компании может представлять собой "злоупотребление доминирующим положением". Это может повлечь за собой штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компаний за год, предшествующий наложению штрафа, указали в CNMC.