Какие приложения заполняют больше всего памяти в смартфоне

Больше всего памяти на смартфонах занимают некоторые виды приложений, игры, фотографии и видео. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Помимо этого, по его словам, память «забивается» из-за скачанных на гаджет карт.

«Много могут занимать некоторые игры и мессенджеры, при условии, что в последних вы передаете большое количество видео собеседникам. Либо отправляют они, и вы это сохраняете у себя», — уточнил Кусков.



Для освобождения памяти на телефоне эксперт советует перенести фото, видео и другой «тяжелый» контент на стороннее устройство, а также удалить неиспользуемые приложения. По его словам, в настройках также можно удалить кэш — временные файлы, которые сохраняет смартфон.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко до этого рассказал, что постоянное использование смартфона с заполненной памятью может замедлить его работу и привести к сбоям. По его словам, большинство программ потребляют ресурсы устройства, даже если они неактивны. Это приводит к быстрому разряду батареи и снижению производительности устройства.