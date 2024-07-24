Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС
Россия не уйдёт из проекта Международной космической станции (МКС), пока не введёт в строй собственную орбитальную станцию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.
По его мнению, если Россия уйдёт с МКС, а российская станция «не будет летать», то страна «потеряет пилотируемую космонавтику».
«Нельзя этим рисковать. Поэтому мы сначала должны ввести в строй свою станцию», - заключил Артемьев.
Ранее в «Роскосмосе» заявили об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции (РОС).
Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».