Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС

Россия не уйдёт из проекта Международной космической станции (МКС), пока не введёт в строй собственную орбитальную станцию. Как пишет РИА Новости, об этом заявил космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.

По его мнению, если Россия уйдёт с МКС, а российская станция «не будет летать», то страна «потеряет пилотируемую космонавтику».

«Нельзя этим рисковать. Поэтому мы сначала должны ввести в строй свою станцию», - заключил Артемьев.



Ранее в «Роскосмосе» заявили об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции (РОС).

Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».