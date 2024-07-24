Найдены новые следы первобытных людей в Астраханской области

Плановая экспедиция российских палеонтологов в Черноярский и Енотаевский районы Астраханской области завершилась важнейшим научным открытием.

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Близ современных сел Никольское, Копановка, Косика и некоторых других были найдены стоянки древнего человека.

Потенциальные стоянки древних людей искали у берегов водоемов. Именно там были обнаружены древние орудия и охотничье снаряжение. Полученные сведения значительно удревняют историю человечества в этом регионе. Согласно новым данным, первый человек вступил на территорию Астраханской области примерно 130 тысяч лет назад в конце среднего палеолита.