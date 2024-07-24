Впервые изучены последствия столкновения исполинской акулы с кораблем

Американские и ирландские океанологи впервые записали на видео и изучили последствия столкновения корабля с телом редкой исполинской акулы, второй по размерам рыбы на Земле после китовой акулы.

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Собранные сведения указали на неожиданно высокую частоту подобных инцидентов, сообщила в среду пресс-служба Университета штата Орегон (OSU).

"Тот факт, что акула, к чьему телу мы прикрепили наши камеры и датчики, всего через несколько часов после попадания на волю столкнулась с кораблем, подчеркивает то, насколько эти редкие рыбы уязвимы для подобной угрозы. Как и некоторые киты, исполинские акулы фильтруют воду в приповерхностных слоях океана, что делает их особенно подверженными ударам кораблей", - заявил доцент Тринити-колледжа в Дублине Николас Пейн, чьи слова приводит пресс-служба OSU.



Ученые совершили это открытие при наблюдениях за популяцией редких исполинских акул (Cetorhinus maximus), обитающих на территории морского национального Керри-Сис у юго-западных берегов Ирландии. Как и китовые акулы, эти рыбы питаются планктоном, который они добывают путем фильтрации воды через их жабры. Длина их тела может составлять до 10 м, а масса - около четырех тонн.

Исполинские акулы находятся под угрозой вымирания, что побуждает ученых активно изучать состояние их популяций и среду обитания. Для получения подобных сведений ученые прикрепили к телу одной из ирландских исполинских акул специальный набор акселерометров, магнетометров, датчиков давления и камер, который непрерывно отслеживал миграции этих обитателей Атлантического океана на протяжении длительного времени, а затем откреплялся от их тела и всплывал на поверхность.

Когда ученые выловили этот прибор из воды и начали изучать собранные им данные, они неожиданно обнаружили, что буквально через несколько часов после того, как они выпустили акулу на волю, она столкнулась с дном небольшого корабля. Это столкновение заставило рыбу прекратить фильтрацию планктона и погрузиться на большую глубину, где она провела все оставшееся время до отделения датчика от ее тела, что крайне не свойственно Cetorhinus maximus.

В дополнение к этому, полученные камерой записи указывают на то, что акула активно пыталась избежать столкновения с килем корабля, однако ей не удалось этого сделать, в результате чего удар судна повредил кожу акулы и вынудил ее сменить поведение. Это, как считают ученые, указывает на необходимость проработки мер, нацеленных на минимизацию вероятности столкновения кораблей с исполинскими акулами, добывающими пищу в приповерхностных слоях океана.