Обнаружена звезда с усиленным образованием тяжелых элементов

Астрономы Китайской академии наук (CAS) и других организаций, используя Gran Telescopio Canarias (GTC), обнаружили новую звезду с чрезвычайно усиленным r-процессом в тонком диске Млечного Пути. Открытие опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Звезды с усиленным r-процесса (RPE) представляют собой небольшую субпопуляцию старых звезд с низким содержанием металлов, но со значительным увеличением концентрации таких тяжелых элементов, как европий, торий или уран, образующихся в процессе быстрого захвата нейтронов.

Ученые использовали спектрограф высокого оптического разрешения (HORuS) GTC для наблюдения за звездой LAMOST J020623.21+494127.9 (J 0206+4941). Наблюдения позволили классифицировать этот объект как звезду с чрезвычайно усиленным r-процессом.

J 0206+4941 имеет металличность -0,54, эффективную температуру около 4078 кельвинов и отношение содержания европия к водороду 0,78. Звезда принадлежит тонкому диску Млечного Пути и демонстрирует сильное усиление европия и умеренное усиление бария.

Исследователи подчеркнули, что J 0206+4941 является самой богатой металлами звездой с усиленным r-процессом, обнаруженной на сегодняшний день. Возраст звезды оценивается примерно в 12,3 миллиарда лет, но для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

Происхождение J 0206+4941 может быть связано с формированием из межзвездной среды, обогащенной элементами r-процесса. Согласно альтернативному сценарию, она является результатом слияния нейтронных звезд или сверхновой с коллапсом ядра. Помимо J 0206+4941, астрономы выявили несколько других богатых металлами кандидатов на RPE, которые требуют дальнейшего изучения с использованием HORuS.