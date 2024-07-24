Блогер ножом уничтожил смартфон Samsung за 120 тысяч рублей

Техноблогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything подверг складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 тестам на прочность и разобрал его, чтобы изучить конструкцию устройства.

© JerryRigEverything/YouTube

Внутренний дисплей смартфона оказался подвержен повреждениям даже от мягких предметов, таких как ногти, а также огня. При этом внешний экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, оказался лучше внутреннего, показав стандартные результаты для современных смартфонов.

Затем блогер решил засыпать экран и шарнир Galaxy Z Flip6 песком и сложил гаджет пополам. Устройство прошло этот тест без ущерба, сохранив работоспособность дисплея и механизма складывания. Кроме того, устройство выдержало изгиб в обратную сторону, сохранив целостность шарнира и экрана.

Затем Нельсон начал разбирать устройство. После удаления защитных рамок и двух пленок с экрана дисплей перестал работать.

Под задней панелью, которая треснула при демонтаже, расположены аккумулятор с язычком для быстрого извлечения и испарительная камера для отвода тепла. В другой половине корпуса находится вторая половина аккумулятора и катушка беспроводной зарядки.