В NASA рассказали, что больше всего угрожает жизни на Земле

Эксперты NASA провели подсчеты, которые показали, что войны, глобальные пандемии и падения на Землю астероидов являются главными угрозами для существования человечества. Но наибольшую опасность представляет ядерная война.

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А вот что касается попадания крупного астероида в Землю, то хоть вероятность такого развития событий, но ее нельзя полностью сбрасывать со счетов. Такой удар может стереть с лица планеты небольшие страны, а также вызвать серьезное изменение климата. А вот эпидемии, хоть и могут уничтожить часть населения, но все же менее опасны по сравнению с двумя другими вариантами.

В 2029 году рядом с Землей пролетит огромный астероид, который в случае попадания в планету мог бы вызвать глобальную катастрофу.