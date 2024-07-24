Xiaomi Poco F6 сравнили с F5 по соотношению цены и качества

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал о разнице между смартфонами Poco F5 и F6.

В целом Xiaomi Poco F6 всё-таки оказывается лучше, чем F5, почти во всём. Комплектация практически идентичная у этих моделей: только у F6 зарядка на 90 Вт, а у F5 — на 67 Вт. При этом на F5 есть разъём для наушников, который убрали на новой версии.

Разница в играх тоже в пользу F6. Он сам по себе немного мощнее, но и «живёт» гораздо меньше, чем F5.

Полностью заряжается при включении режима быстрой зарядки F5 за 45 минут, F6 — за 35−38 минут.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Селфи-камера имеет 16 МП у F5 и 20 МП у F6. Фото получаются в обоих случаях нормальные, видео на фронтальный модуль записывать вы сможете только в 1080p 30/60 к/с, на основной — в 4К.

Основная камера у F5 — на 64 МП, у F6 — на 50 МП. Ширики в обоих случаях очень слабые — на 8 МП. Также на F6 стоит макрообъектив.

Примеры фото — выше.

Вывод

По всем статьям, кроме автономности, Poco F6 лучше, чем F5. При этом если у вас уже сейчас F5, то брать F6 всё же не стоит.