Российским Telegram-каналам отключили монетизацию

У владельцев российских Telegram-каналов больше нет возможности выполнить вход в подраздел монетизации через раздел статистики. Об этом сообщает ТАСС.

Данную опцию внедрили 19 июля. Через окно можно было перейти на платформу Telegram Ads, ввести Ф И.О, адрес электронной почты, номер телефона, страну и город, а затем осуществить покупку.

Дуров сообщил о новом рекорде Telegram

Согласно инструкции, выводить средства можно через новую внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment. Покупка рекламы и вознаграждение доступны не ранее чем через 21 день после поступления средств на баланс владельца канала.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал масштабное нововведение в мессенджере. Он не рассказал, о чем именно идет речь. До этого Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска по всем Telegram-каналам. В настоящий момент поиск по хештегам возможен только внутри одного канала или чата.