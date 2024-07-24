Apple запустит массовое производство iPhone SE 4 в октябре

Apple начнет массовое производство четвертого поколения iPhone SE в октябре 2024 года, пишет The Information.

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Это означает, что устройство, вероятно, не будет анонсировано вместе с iPhone 16 в сентябре. Скорее всего, новый iPhone SE появится на полках ближе к Лунному Новому году в январе 2025 года или в марте, как и предыдущие модели.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали, что iPhone SE 4 будет оснащен 6.1-дюймовым OLED-дисплеем, Face ID, кнопкой Action и портом USB-C.

Устройство будет похоже на базовый iPhone 14, но с одной задней камерой и возможным использованием производственного процесса задней панели, как у iPhone 16. Некоторые слухи также приписывают новинке процессор Apple A18.