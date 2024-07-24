Названа стоимость Xiaomi Mix Flip в Европе в Европе

Не так давно Xiaomi представила свою первую складную раскладушку Mix Flip, которая вскоре появится на международном рынке.

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На мероприятии в Болгарии стало известно, что устройство будет доступно в пяти странах Центральной и Восточной Европы по цене около €1300.

Mix Flip оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 и внешним 4-дюймовым экраном. Внутренняя складная панель представляет собой 6.86-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит и частотой обновления до 120 Гц.

Задний экран окружает две 50-мегапиксельные камеры: основную с PDAF и OIS, и телефото-камеру для портретных снимков с 2-кратным оптическим зумом и PDAF.

Корпус устройства плоский, без острых углов, а шарнир может фиксироваться под любым углом от 45 до 135 градусов и плотно закрывается под углом 180 градусов.