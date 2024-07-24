Неандертальцы могли жарить птиц перед разделкой

Исследователи самостоятельно разделали и приготовили туши птиц по технологиям неандертальцев. Оказалось, что древние люди могли сначала жарить птицу на огне, а потом — разделывать, так как это гораздо проще, чем делать наоборот. Однако такая методика делает кости более хрупкими. Возможно, именно поэтому археологи реже находят кости приготовленных птиц. Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

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Ученым хорошо известно, что неандертальцы охотились на крупную дичь. При этом некоторые представители предпочитали ловить птиц — менее ценную, но более безопасную добычу. Однако о вторых охотниках специалистам известно мало. Исследователи решили проверить методы приготовления такой пищи, чтобы понять, какие следы она может оставить на костях.

Специалисты собрали останки пяти диких птиц, которые умерли естественной смертью в Центре экологии, реабилитации и наблюдения за дикой природой (CERVAS) в Гувейе, Португалия. Это были две черные вороны, две кольчатые горлицы и лесной голубь. Все виды были похожи на те, которыми питались неандертальцы. Используя археологические свидетельства и этнографические данные, ученые выбрали методы приготовления пищи.

Всех птиц исследователи ощипали вручную. Затем они разделали черную ворону и горлицу с помощью кремневого отщепа. Оставшихся птиц ученые сперва зажарили на раскаленных углях до готовности, а затем тоже разделали. Это оказалось гораздо проще, чем разделывать сырые тушки.

Ученые также создали экспериментальную базу данных, чтобы другие специалисты могли сравнить полученные исследователями результаты с реальными археологическими находками.

«Возможно, потому, что мы ощипывали птиц перед приготовлением, процесс жарки оказался намного быстрее, чем мы ожидали. На самом деле мы потратили больше времени на подготовку углей, чем на само приготовление, которое заняло менее десяти минут», — поделилась Мариана Набаис из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции.



Ученые очистили кости птиц и исследовали их под микроскопом. Также специалисты проанализировали кремневый отщеп. Оказалось, что на инструменте были характерные повреждения по краям в виде полумесяцев. При этом следов порезов от того, что ученые удаляли мясо с костей, специалисты не обнаружили. Зато им удалось обнаружить повреждения, которые появились после разделки птицы в районах сухожилий. Они были похожи на те, которые ранее исследователи находили на археологических находках.

Кости жареных тушек были более хрупкими. Почти на всех костях были коричневые или черные следы. Некоторые были раздроблены, а внутреннее содержимое некоторых полностью сгорело.

Это исследование показывает, что неандертальцы могли обжаривать мясо, чтобы его было проще разделывать. Однако из-за хрупкости обжаренных костей велика вероятность, что археологи и в будущем будут редко находить остатки, подтверждающие такой способ приготовления еды неандертальцами.

Ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы получить более полное представление о рационе питания древних людей. Например, в будущем необходимо изучить больше видов мелкой добычи, а также то, как неандертальцы могли обрабатывать птиц, чтобы получить их когти или перья.