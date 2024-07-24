Илон Маск создаст мощнейший искусственный интеллект в истории

Американский предприниматель Илон Маск объявил о запуске «самого мощного в мире кластера для обучения искусственного интеллекта» своей компанией xAI. В своем аккаунте в социальной сети X(Twitter) он заявил, что новая система позволит создать «самый мощный в мире ИИ по всем показателям». Запуск этой технологии ожидается уже в декабре 2024 года. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

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Маск также рассказал, что система включает в себя 100 тысяч ускорителей Nvidia H100 с жидкостным охлаждением, работающих на единой RDMA-шине. Это и делает ее самым мощным кластером для обучения ИИ в мире.

Проект является частью планов Маска по созданию «гигафабрики для вычислений», гигантского дата-центра с одним из самых производительных в мире ИИ-суперкомпьютеров. Ожидается, что запуск этой фабрики состоится осенью 2025 года.

Новость о запуске кластера для обучения ИИ совпадает с информацией о том, что Маск планировал заказать большое количество ускорителей Nvidia H100 для своих проектов. Судя по всему, ему не хватило терпения дождаться выхода более новых моделей H200 или B100 и B200 поколения Blackwell.

Локация суперкомпьютера для обучения ИИ находится в дата-центре в Мемфисе. Он, по всей видимости, значительно превосходит другие подобные системы. Например, суперкомпьютер Frontier построен на базе 27 888 ускорителей AMD, в Aurora используются 60 тысяч ускорителей Intel, а в Microsoft Eagle – 14 400 ускорителей H100 от Nvidia.