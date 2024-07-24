Флагманский Huawei Mate 70 выйдет позже ожидаемого

На конференции HDC 2024 Huawei анонсировала выход серии смартфонов Mate 70 в IV квартале этого года.

© ferra.ru

Однако, по информации от инсайдера Digital Chat Station, выпуск может задержаться до конца квартала, возможно, до декабря или позже.

Основная причина задержки — медленная адаптация новой операционной системы HarmonyOS NEXT и интеграция последнего процессора Kirin 5G SoC.

HarmonyOS NEXT была представлена на HDC 2024 как преемник текущей версии ОС и Huawei хочет обеспечить плавный переход на новую платформу.

Процессор Kirin также использует новую платформу, что требует дополнительного времени на разработку и интеграцию с устройствами. В результате Huawei нуждается в дополнительном времени для доработки системы.

Инсайдер сообщил, что Mate 70 получит дисплей 1.5K LTPO, основную камеру Omnivision OV50K с переменной диафрагмой и большую кремниевую батарею. Также возможно использование 3D-сканирования лица для безопасности.