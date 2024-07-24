Apple начала работу над камерой нового поколения для будущих iPhone

Apple начала разработку камеры нового поколения для будущих iPhone, сообщает The Information.

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Помимо работы над складным iPhone, известным под кодовым названием V68, компания планирует значительные изменения в линейке iPhone 16, который выйдет в этом году.

Но еще интереснее то, что одна из моделей iPhone 17 получит значительное улучшение камеры с системой механического управления размером диафрагмы. Это позволит фотографам на iPhone создавать естественный эффект глубины резкости, когда объект в фокусе, а фон размывается.

Скорее всего, такая возможность впервые появится на iPhone 17 Pro Max.

Это нововведение свидетельствует о том, что Apple активно работает над улучшением своих устройств, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей и оставаться конкурентоспособной на рынке смартфонов.