$87.30-0.4895.46-0.30
Почта

Apple начала работу над камерой нового поколения для будущих iPhone

Apple начала разработку камеры нового поколения для будущих iPhone, сообщает The Information.

Apple начала работу над камерой нового поколения для будущих iPhone
© Unsplash

Помимо работы над складным iPhone, известным под кодовым названием V68, компания планирует значительные изменения в линейке iPhone 16, который выйдет в этом году.

Но еще интереснее то, что одна из моделей iPhone 17 получит значительное улучшение камеры с системой механического управления размером диафрагмы. Это позволит фотографам на iPhone создавать естественный эффект глубины резкости, когда объект в фокусе, а фон размывается.

Скорее всего, такая возможность впервые появится на iPhone 17 Pro Max.

Это нововведение свидетельствует о том, что Apple активно работает над улучшением своих устройств, чтобы удовлетворить растущие потребности пользователей и оставаться конкурентоспособной на рынке смартфонов.

Наука и техника
Apple