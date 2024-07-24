Какие камеры получат Xiaomi 14T и 14T Pro

В преддверии выхода серии Xiaomi 14T появились утечки, раскрывающие детали о камерах новых смартфонов.

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Xiaomi 14T Pro будет оснащен тройной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Omnivision OV50H, 50-мегапиксельной телеобъективной камерой Samsung SK5JN1 и 13-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой Omnivision OV13B. Это подтверждает, что камеры разработаны в сотрудничестве с Leica.

Xiaomi 14T получит такие же характеристики камер, за исключением сенсора IMX906, используемого в китайской версии 14T Pro. Ожидается, что фронтальная камера в обеих моделях будет Samsung S5KKD1.

Также предполагается, что Xiaomi 14T Pro будет работать на процессоре Dimensity 9300+, а Xiaomi 14T — на Dimensity 8300 Ultra.

Ожидается, что серия будет представлена в августе, но официальная дата запуска пока не подтверждена.