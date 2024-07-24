ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона

Ученые из Университета Флориды разработали новую технологию анализа видео с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет неврологам точнее отслеживать прогрессирование болезни Паркинсона. Новый метод применяется для анализа видеозаписей тестов на постукивание пальцами, стандартного метода диагностики этого заболевания.

© ferra.ru

Технология использует машинное обучение для выявления мелких изменений в движениях рук пациентов, которые могут быть трудно заметны врачам. Программное обеспечение позволяет пациентам записывать видео тестов, которое затем анализируется для предоставления точной информации о движениях, помогая врачам принимать более обоснованные решения.

Новая система, которая была усовершенствована с помощью суперкомпьютера HiPerGator, может не только оценивать состояние пациентов более объективно, но и выявлять детали, ранее невидимые, такие как скорость открывания и закрывания пальцев. В будущем она может стать важным инструментом в клинических испытаниях и лечении болезни Паркинсона.