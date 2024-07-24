ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона
Ученые из Университета Флориды разработали новую технологию анализа видео с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет неврологам точнее отслеживать прогрессирование болезни Паркинсона. Новый метод применяется для анализа видеозаписей тестов на постукивание пальцами, стандартного метода диагностики этого заболевания.
Технология использует машинное обучение для выявления мелких изменений в движениях рук пациентов, которые могут быть трудно заметны врачам. Программное обеспечение позволяет пациентам записывать видео тестов, которое затем анализируется для предоставления точной информации о движениях, помогая врачам принимать более обоснованные решения.
Новая система, которая была усовершенствована с помощью суперкомпьютера HiPerGator, может не только оценивать состояние пациентов более объективно, но и выявлять детали, ранее невидимые, такие как скорость открывания и закрывания пальцев. В будущем она может стать важным инструментом в клинических испытаниях и лечении болезни Паркинсона.