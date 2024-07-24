Названа дата возобновления полетов ракеты Falcon 9 компании SpaceX

Компания SpaceX опубликовала отчёт об исправлении проблем с двигателями Merlin второй ступени многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. В отчёте сказано, что двигатели готовы к работе, а исправление не заняло много времени, оказавшись достаточно простым.

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Конкретные причины поломки не раскрываются, однако известно, что произошла утечка кислорода из-за разгерметизации бака второй ступени. По информации некоторых источников, освещавших последний запуск Falcon 9, проблема проявилась, когда ракета находилась в перигее — ближайшее к Земле точке орбиты — на расстоянии 135 км.

Датой возобновления полётов может стать 23-24 июля по североамериканскому восточному времени. Об этом SpaceX ведёт переговоры с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).