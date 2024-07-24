В России начинаются продажи новых складных смартфонов от Samsung
Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских компаний.
Стоимость смартфонов Galaxy Z Fold6 у ретейлеров начинается от 189,99 тыс. рублей и достигает 229,99 тыс. рублей (в зависимости от конфигурации), смартфонов Galaxy Z Flip6 - от 119,99 тыс. рублей до 129,99 тыс. рублей.
Характеристики гаджетов
Смартфоны отличаются своими размерами - диагонали внутреннего и внешнего экранов у Galaxy Z Fold6 составляют 7,6 и 6,3 дюйма, у Galaxy Z Flip6 - 6,7 и 3,4. Эта серия продвигается также и как самая тонкая и легкая серия складных смартфонов Samsung - Fold6 весит 239 граммов, Flip6 - 187 граммов. Процессор у Fold6 - Snapdragon 8 Gen 3 в варианте для Galaxy, у Flip6 - схожий с ним Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform.
Смартфоны имеют традиционные фронтальную и основную камеры, но в Galaxy Z Fold6 также есть камера под дисплеем - обычно она нужна для распознавания лиц во время разблокировки смартфона и для видеозвонков. Аккумуляторы тоже разнятся - у первого он на 4 400 мАч, у второго - на 4 000 мАч. Гаджеты работают на ОС Android 14, а именно на собственной оболочке Samsung One UI.
Есть несколько вариантов смартфонов в зависимости от их встроенной памяти - от 256 ГБ до 1 ТБ (возможно только для Fold6). Оперативная память всегда составляет 12 ГБ. Оба гаджета поддерживают беспроводную зарядку. Fold6 доступен в сером, розовом и темно-синем цветах, Flip6 - в сером, желтом, голубом и "мятном".
В МТС ТАСС сообщили, что спрос на новинки оказался на 61% выше, чем на предыдущие модели в 2023 году. У МТС предзаказ длился с 10 по 23 июля. В линейке Z Fold6 самой популярной стала версия в сером цвете с 50% предзаказов, самой популярной конфигурацией - версия на 1 ТБ (40% предзаказов). Среди всех Z Flip6 также лидировал серый цвет (32% предзаказов), по объему памяти лидировала версия на 256 ГБ (54%).
Гаджеты Samsung пользуются популярностью среди россиян - об этом напоминали ранее в МТС и "М.Видео-Эльдорадо". Коммерческий директор "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Уваров называл популярность складных смартфонов Samsung "традиционной", а глава розничной сети МТС Андрей Губанов говорил, что компания является лидером на рынке складных смартфонов с половиной от всех продаж.