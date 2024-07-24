В России начинаются продажи новых складных смартфонов от Samsung

Российские ретейлеры и розничные сети операторов связи 24 июля начинают продажи новых складных смартфонов серии Fold от Samsung, которые южнокорейская корпорация представила две недели тому назад, следует из сообщений российских компаний.

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Стоимость смартфонов Galaxy Z Fold6 у ретейлеров начинается от 189,99 тыс. рублей и достигает 229,99 тыс. рублей (в зависимости от конфигурации), смартфонов Galaxy Z Flip6 - от 119,99 тыс. рублей до 129,99 тыс. рублей.

Характеристики гаджетов

Смартфоны отличаются своими размерами - диагонали внутреннего и внешнего экранов у Galaxy Z Fold6 составляют 7,6 и 6,3 дюйма, у Galaxy Z Flip6 - 6,7 и 3,4. Эта серия продвигается также и как самая тонкая и легкая серия складных смартфонов Samsung - Fold6 весит 239 граммов, Flip6 - 187 граммов. Процессор у Fold6 - Snapdragon 8 Gen 3 в варианте для Galaxy, у Flip6 - схожий с ним Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform.

Смартфоны имеют традиционные фронтальную и основную камеры, но в Galaxy Z Fold6 также есть камера под дисплеем - обычно она нужна для распознавания лиц во время разблокировки смартфона и для видеозвонков. Аккумуляторы тоже разнятся - у первого он на 4 400 мАч, у второго - на 4 000 мАч. Гаджеты работают на ОС Android 14, а именно на собственной оболочке Samsung One UI.

Есть несколько вариантов смартфонов в зависимости от их встроенной памяти - от 256 ГБ до 1 ТБ (возможно только для Fold6). Оперативная память всегда составляет 12 ГБ. Оба гаджета поддерживают беспроводную зарядку. Fold6 доступен в сером, розовом и темно-синем цветах, Flip6 - в сером, желтом, голубом и "мятном".

В МТС ТАСС сообщили, что спрос на новинки оказался на 61% выше, чем на предыдущие модели в 2023 году. У МТС предзаказ длился с 10 по 23 июля. В линейке Z Fold6 самой популярной стала версия в сером цвете с 50% предзаказов, самой популярной конфигурацией - версия на 1 ТБ (40% предзаказов). Среди всех Z Flip6 также лидировал серый цвет (32% предзаказов), по объему памяти лидировала версия на 256 ГБ (54%).

Гаджеты Samsung пользуются популярностью среди россиян - об этом напоминали ранее в МТС и "М.Видео-Эльдорадо". Коммерческий директор "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Уваров называл популярность складных смартфонов Samsung "традиционной", а глава розничной сети МТС Андрей Губанов говорил, что компания является лидером на рынке складных смартфонов с половиной от всех продаж.