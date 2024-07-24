На дне Темзы нашли пушку с затонувшего корабля XVII века

Дайверы обнаружили на дне Темзы бронзовую пушку. Она находилась на борту корабля, который затонул в устье реки в 1665 году.

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Корабль «Лондон» был построен на исторической верфи Чатем в графстве Кент в 1654-56 годах. Он был частью эскадры, которую в 1660 году отправили за Карлом II, чтобы восстановить его на троне.

На момент потопления «Лондон» был одним из четырех английских военно-морских судов, оснащенных полным комплектом из 76 бронзовых пушек. Каждый лафет был уникальным, поскольку орудия не были стандартизированы и производились в разных странах и в разные периоды военно-морской истории. Многие из них были сняты с затонувших вражеских кораблей.

«Лондон» затонул 7 марта 1665 года. По неизвестной причине загорелся пороховой погреб, после чего раздался мощный взрыв. По свидетельствам очевидцев, корабль буквально разлетелся на куски. Из более чем 300 человек, находившихся на борту, чудом выжили только 24.

Обломки корабля лежат на дне неподалеку от пирса Саутенд в Эссексе. Пушка была погребена под слоем глины и ила. Дайверы отметили, что в этом месте реки очень плохая видимость (зачастую не более полуметра), и найти погрузившуюся в отложения пушку стало большой удачей.

Исследования показали, что полуавтоматическая пушка была отлита Джорджем Брауном примерно в 1656-1657 годах. Она была крупнее кулеврины, но меньше обычной пушки (19 кг). Ученые намерены нанести на этот артефакт защитную маркировку, чтобы защитить от «черных» археологов, сообщает The Independent.

Ранее в Средиземноморье нашли следы древнейшего глубоководного кораблекрушения. Его датировали бронзовым веком.