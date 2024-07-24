На Землю обрушилась магнитная буря

Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что магнитная буря средней силы может произойти на Земле в среду, 24 июля. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По данным ученых, утром в среду, около 6:00 по московскому времени, с вероятностью в 30 процентов на Земле начнется слабая геомагнитная буря (уровня G1). К 9:00 она станет мощнее и достигнет среднего уровня G2, а еще через три часа утихнет до G1. К 15:00 магнитосфера Земли стабилизируется.

Согласно другому исследованию ученых, 22 июля на Солнце зафиксировали ряд вспышек среднего класса — уровня М. Сегодня зарегистрировали еще две вспышки, которые едва достигают этого показателя.

В конце мая на Землю обрушилась мощная магнитная буря. К колебаниям магнитосферы привел выброс корональной массы на Солнце в среду, 29 мая. Тогда на Солнце зафиксировали восемь вспышек, одну из которых отнесли к высшему классу X.