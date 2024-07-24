Впервые за 2000 лет люди заглянули в саркофаг из гробницы Цербера

В Италии археологи исследовали изнутри запечатанный около 2000 лет назад таинственный саркофаг, обнаруженный внутри так называемой гробницы Цербера. Для этого они воспользовались миниатюрной видеокамерой.

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Как сообщает The History Blog, гробница Цербера была обнаружена в прошлом году в пригороде Неаполя в Италии. Она представляет собой ярко расписанную фресками усыпальницу с погребальной камерой, внутри которой находится плотно запечатанный саркофаг. Одна из фресок изображает трехголового мифического Цербера, поэтому гробница получила такое название.

Археологи не стали вскрывать саркофаг, а для изучения использовали специальное оборудование. Внутрь они заглянули при помощи миниатюрной видеокамеры и обнаружили там человеческие останки.

Тело погребенного лежит на спине, оно покрыто саваном. Ткань сохранилась благодаря уникальным условиям, сложившимся внутри плотно запечатанного саркофага. Да и сама гробница была плотно запечатана - вход был тщательно закрыт валуном.

Погребальный инвентарь, захороненный вокруг покойного, включает в себя керамические сосуды, мази и стригили (скребок для очищения поверхности кожи от пота и грязи, который изготавливался в основном из бронзы).

"Тщательность, проявленная при строительстве гробницы, захоронение в саркофаге и его погребальный инвентарь предполагают, что покойный был важной фигурой в местном масштабе и главой семьи, для погребения которой была построена гробница", - сообщают исследователи.



У погребенного были отобраны образцы ДНК, которые направлены на лабораторный анализ. Кроме того, установлено, что тело покойного было покрыто кремом растительного происхождения, изготовленного из многолетних трав, включая полынь. Ученые предполагают, что крем помогал замедлить процесс разложения.