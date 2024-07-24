Еще не вышедший планшет Samsung на MediaTek прошел тест в Geekbench

В базе данных Geekbench появился еще не анонсированный планшет Galaxy Tab S10 Ultra 5G, за производительность которого отвечает флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Планшет с номером модели SM-X926B в тесте Geekbench набрал 2141 балл в однопоточном тесте и 5533 балла в многопоточном. Из базы бенчмарка также стало известно, что устройство получит 12 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением операционной системы Android 14. Ожидается, что для некоторых рынков также будет представлена модель с 16 ГБ ОЗУ.

По предварительным данным, MediaTek Dimensity 9300+ будет использоваться во всех планшетах линейки 2024 года, которая будет включать только две версии — Plus и Ultra. Причем, это будут первые флагманские планшеты Samsung с чипами MediaTek. Например, за производительность планшетов серии Galaxy Tab S9 отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 2. По слухам, Samsung пошла на такой шаг из-за высоких цен на решения от Qualcomm.

Премьера линейки Samsung Galaxy Tab S10 ожидается в октябре текущего года.