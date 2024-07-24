Производители рассказали, как правильно охлаждать смартфон

Службы поддержки крупных производителей электроники объяснили, почему не стоит применять «народные» средства для охлаждения смартфонов. Об этом со ссылкой на китайский портал MyDrivers сообщает 4pda.

© Газета.Ru

Некоторые пользователи прикладывают лед или специальные охлаждающие стикеры к своим устройствам, но производители, такие как Apple, предупреждают, что экстремально низкие температуры могут повредить аккумулятор. Резкое охлаждение замедлит химические реакции, что, в свою очередь, снизит эффективность батареи. Аналогичного мнения придерживаются специалисты Vivo, Oppo, Huawei и Honor.

В поддержках компаний рекомендуют избегать размещения смартфонов под прямыми солнечными лучами или в жарких местах, таких как кожаные сумки. Для предотвращения внутреннего нагрева устройства рекомендуется включать режим энергосбережения и автоматическую регулировку яркости.

В службе поддержки Vivo также отметили, что контакт с охлаждающими стикерами или льдом может вызвать конденсацию внутри устройства, что может привести к повреждению электронных компонентов. Эксперты Honor советуют помещать гаджет в прохладное помещение или использовать специальные кулеры. В качестве альтернативы для отвода тепла можно положить устройство на холодную металлическую поверхность.