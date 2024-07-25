В Иерусалиме раскопали «непреодолимый» ров времен Первого Храма

Археологи из Израильского управления древностей (IAA) и Тель-Авивского университета при проведении раскопок в Иерусалиме обнаружили крупный ров шириной 30 метров, который отделял Город Давида от Храмовой горы.

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Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводились в национальном парке "Стены Иерусалима". Свою находку археологи описывают как "огромный непроходимый канал глубиной до 9 метров и шириной до 30 метров".

Анализ показал, что ров был вырыт в те времена, когда Иерусалим служил столицей Иудейского царства. Ров отделял южную жилую часть Иерусалима от верхнего города, где располагались дворец и храм.

Археолог Ифтах Шалев предполагает, что это было мощное оборонительное сооружение. Вероятно, ров был предназначен для защиты города с севера.

"Это было единственное слабое место на склоне Города Давида, - говорит доктор Шалев. - В любом случае, мы уверены, что он использовался во времена Первого Храма и Иудейского царства (IX век до нашей эры). Он создавал четкий буфер между жилой частью города на юге и верхней частью на севере".



Точную дату создания рва ученые пока не установили. Однако известно, что большинство значительных строительных проектов и разработок карьеров в Иерусалиме относятся к среднему бронзовому веку, масштабное строительство велось около 3800 лет назад.