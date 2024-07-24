В 2024 году каждая пятая работа российских студентов имеет следы ИИ

Весной 2024 года подписчики системы «Антиплагиат» проверили 3,2 млн учебных работ, почти 600 тыс. из которых показали признаки машинной генерации. Об этом со ссылкой на отчет сервиса сообщает издание CNews.

Доля работ, сделанных с применением ИИ, значительно различается в разных университетах и колеблется от 2% до 58%. Система «Антиплагиат», которая используется в 80% высших учебных заведений России, оснащена детектором ИИ, способным выявлять сгенерированный текст. Исполнительный директор компании Юрий Чехович, отметил, что благодаря этому они могут оперативно реагировать на использование ИИ в студенческих работах.

По словам руководителя отдела исследований «Антиплагиата» Андрея Грабового, специалисты компании постоянно совершенствуют алгоритмы детектора ИИ, чтобы он мог эффективно работать с крупными документами, такими как курсовые работы, дипломы и диссертации, которые часто состоят из сотен и даже тысяч страниц.

Компания «Антиплагиат» сотрудничает с партнерскими вузами, проводя тренинги для преподавателей и студентов.