Названа доля российских компаний, которые уже используют ИИ в работе

Более трети крупных российских компаний (39%) уже внедрили искусственный интеллект, а 90% активно используют отечественные цифровые разработки. Эти цифры были получены в ходе исследования, проведенного Ассоциацией менеджеров среди предприятий с выручкой от 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «МашТех».

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Среди наиболее популярных IT-решений, которые сегодня внедряются в организациях, лидируют системы автоматизации бизнес-процессов (56%). Также широко используются цифровые экосистемы (44%), ИИ (39%) и цифровые двойники продуктов и инфраструктуры (22%). Несмотря на это, 4% респондентов заявили, что не планируют внедрять отечественные цифровые решения в своей деятельности.

Несмотря на стремительное развитие отечественного цифрового рынка, многие компании сталкиваются с определенными трудностями. Так, 40% опрошенных сообщили о сложностях при переходе на отечественные разработки. Основными препятствиями стали высокая стоимость отечественного ИТ-продукта (по словам 50% респондентов) и отсутствие совместимости отечественных IT-решений с уже установленным оборудованием (35%). Кроме того, 55% опрошенных назвали основную проблему – отсутствие полноценных внутренних аналогов иностранных ИТ-решений, применяемых в бизнесе.