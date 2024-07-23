Ученые построили парусное судно по технологиям 4000-летней давности

Ученые из Абу-Даби построили парусное судно по технологиям, которым более 4 тысяч лет, и преодолели на нем 50 морских миль (92,6 км) за два дня. Об этом сообщает The National.

© Zayed National Museum

Разработкой лодки занималась команда из археологов и инженеров в партнерстве с Университетом Зайеда, Музеем Зайеда и Нью-Йоркским университетом Абу-Даби. Каркас 18-метрового судна изготовили из деревянных рам и покрыли битумом по древнему методу, а внешний корпус — из местного тростника. Его очистили от листьев, разрезали на части, а после связали веревкой из волокон финиковой пальмы. Лодка получила название «Маган».

Эмиратский моряк, второй капитан судна Марван Абдулла Аль Марзуки описал судно как «удивительно проворное». При первом выходе в открытую воду команда была крайне осторожной, поскольку она сделана только из тростника, веревок и дерева — без гвоздей, винтов или металла.

«Но, когда мы вышли на воду, я был удивлен, как это большое судно, обремененное тяжелым балластом, так плавно движется», — сказал Аль Марзуки.



Сам проект призван помочь расширить знания о морском прошлом Персидского залива и рассказать об истории строительства судов. Подобные лодки в те времена связывали местные общины с далекими странами, вроде Месопотамии и государств Южной Азии. После открытия Музея Зайеда судно выставят на всеобщее обозрение.