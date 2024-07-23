На аукцион выставили один из редчайших картриджей для NES

Аукционный дом Goldin выставил на продажу один из самых редких картриджей для классической приставки Nintendo Entertainment System (NES). Как сообщает The Verge, японская компания выпустила лишь 26 подобных «золотых» изделий в 1990 году — они стали призами для читателей журнала Nintendo Power.

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В 1990 году в США проходил Nintendo World Championships, на котором определялись лучшие игроки страны, которые соревновались в Super Mario Bros., Tetris и Rad Racer с ограничением по времени. Временные рамки устанавливались при помощи физических переключателей на самих картриджах — всего их было выпущено несколько сотен. Большинство из них имели корпус серого цвета, однако 26 экземпляров имели блестящее золотистое исполнение.

В 1990 году золотистые картриджи вручили на мероприятии Player’s Poll Contest журнала Nintendo Power. Выставленный на торги экземпляр получил Патрик Кинг из города Шайенн в штате Вайоминг. Его имя можно найти в 18 номере журнала, вместе с именами других победителей соревнования.

Самм картриджи никогда не имели упаковки, из-за чего за годы они износились. Кроме того, у них нет наклейки. Лот получил 4 балла из 10 по CGC Grading, а также стартовую цену в 10 тысяч долларов. Отметим, что 10 лет назад аналогичный экземпляр продали на eBay за 100 тысяч долларов.