В акватории Ангары обнаружили древних байкальских рачков

Российские исследователи выяснили, что в Ангаре обитает неожиданно древний вид рачков, который предположительно населял прибрежные районы Байкала в далеком прошлом, около 5,5 млн лет назад, а затем мигрировал в речные экосистемы Ангары после появления этой реки.

Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Новый вид рачков оказался на несколько миллионов лет древнее байкальских родственников несмотря на то, что Ангара сформировалась на десятки миллионов лет позже Байкала. Это говорит о том, что раньше ангарский вид обитал в теплых прибрежных районах озера, и только относительно недавно - 100-150 тысяч лет назад - "перебрался" в реку", - говорится в сообщении.



Это открытие было совершено группой биологов под руководством ведущего научного сотрудника НИИ биологии Иркутского государственного университета Полины Дроздовой при изучении популяций рачков вида Eulimnogammarus verrucosus, одного из представителей уникальной фауны Байкала. Недавно ученые обнаружили, что эти беспозвоночные на самом деле представляют не один, а сразу три очень похожих друг на друга вида рачков, что породило дополнительный интерес к их изучению.

Биологи заинтересовались тем, присутствуют ли аналогичные, пока неизвестные науке виды рачков не только в Байкале, но и в единственной вытекающей из него реке - Ангаре. Она интересна тем, что довольно молодая - ее возраст не превышает 100-150 тыс. лет, что крайне мало по сравнению с возрастом самого Байкала, который оценивают в 25-30 млн лет. При этом Ангара служит трудно преодолеваемым барьером для перемещения мелководных обитателей с разных ее берегов.

Проведенный учеными анализ неожиданно показал, что этот барьер преодолели не только представители двух разновидностей Eulimnogammarus verrucosus, обитающих у южных и западных берегов Байкала, но и ранее неизвестный древний вид байкальских рачков. Он возник у берегов Байкала примерно 5,5 млн лет назад, задолго до появления самой Ангары, а также трех других видов Eulimnogammarus verrucosus.

По словам ученых, присутствие этого вида рачков в Ангаре и их отсутствие в самом Байкале говорит в пользу того, что климат и устройство экосистем озера значительным образом поменялись за последние несколько миллионов лет. Сейчас Байкал представляет собой холодное озеро, однако в прошлом он был достаточно теплым водоемом, в котором могли обитать предки ангарских рачков. После появления Ангары эти беспозвоночные покинули Байкал и заселили более теплые воды реки, где сложились более комфортные условия для их обитания, подытожили биологи.