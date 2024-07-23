Samsung проведет осенью еще одну презентацию

Известный инсайдер Ice Universe сообщил о еще одной презентации Samsung, которая состоится в октябре текущего года. Об этом он сообщил в своем аккаунте китайской соцсети Weibo.

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На мероприятии планируется представить новые модели планшетов Galaxy Tab S10+ и Ultra, а также складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 Slim и Galaxy w25. Ожидается, что Fold 6 Slim будет доступен исключительно на рынке Южной Кореи, а Galaxy w25 – в Китае.

Подробности об этих устройствах будут раскрыты ближе к дате анонса. Однако, исходя из названия – Fold 6 Slim – предполагается, что данный смартфон окажется самым тонким в линейке Galaxy Fold.

Ice Universe является надежным источником информации о будущих новинках компании Samsung и Apple. Он первым сообщил о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о вырезе в виде «челки» в экранах iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и не только.

Samsung – одна из крупнейших компаний Южной Кореи. Она занимается производством не только электроники, но и разной другой продукции.