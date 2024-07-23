Половина купивших Apple Vision Pro китайцев осталась недовольна покупкой

Надежды компании Apple на успешный запуск гарнитуры Vision Pro в Китае не оправдались. Половина владельцев шлема смешанной реальности возвращает устройство обратно в магазины, сообщает портал WCCFTech.

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Основной причиной неудачи стал высокий процент возвратов, достигающий 50%. Высокая цена устройства отпугивает покупателей, а те, кто решается на покупку, часто остаются разочарованными. Эксперты отмечают низкую практичность устройства и его ограниченную полезность в повседневной жизни. Многие пользователи возвращают шлемы после нескольких дней использования, считая, что гаджет не стоит своих денег.

Продажи гарнитуры Apple Vision Pro открыли в Китае 28 июня. Перед покупкой каждый желающий может записаться на тестирование устройства в магазине Apple Store. Сеанс тестирования длится не более 30 минут, а записаться на подобный прием можно лишь два раза.

Некоторые аналитики ранее отмечали, что на данном этапе Vision Pro предназначен в основном для разработчиков приложений, и массовое принятие подобных устройств произойдет только с выходом второго или третьего поколения устройства.