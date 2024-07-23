Названа возможная дата возобновления полетов Falcon 9

Полеты ракеты Falcon 9, прерванные ранее после инцидента со второй ступенью носителя, могут возобновиться вечером 23 июля (по североамериканскому восточному времени). Соответствующую дату называет ArsTechnica.

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Хотя в отчете компании SpaceX не указаны конкретные причины аномалии, произошедшей с двигателем Merlin второй ступени, источники издания сообщают, что силовой агрегат уже получил необходимое исправление, которое оказалось достаточно простым.

В настоящее время SpaceX ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США на возобновление пусков.

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что пуски ракеты Falcon 9 компании SpaceX скоро возобновятся.

В июле во время пуска Falcon 9 с космическими аппаратами Starlink в качестве полезной нагрузки произошло преждевременное отключение двигателей второй ступени ракеты, что привело к приостановке полетов носителя.